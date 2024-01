PORTO SANT'ELPIDIO L’Alberghiero del Polo Urbani verso le finali del campionato nazionale di pasticceria dal 9 all’11 aprile. Due studentesse della 5ª D hanno superato la selezione regionale che si è svolta il 13 gennaio. E così l’istituto di Porto Sant’Elpidio avrà la sua rappresentanza nella sesta edizione del campionato italiano di Pasticceria in programma a Vittorio Veneto in primavera. Le due studentesse sono Giulia Gidiucci e Azzurra Sacchini e hanno partecipato alla selezione che si è svolta sabato mattina alla Swedlinghaus di Grottazzolina. Alla prova della scorsa settimana hanno preso parte anche gli istituti alberghieri di Cingoli, Loreto e San Benedetto.

Il commento

«Si rinnova la tradizione di qualità dei nostri corsi – dice la dirigente del Polo Urbani Laura D’Ignazi – gli studenti seguono con grande impegno i preziosi insegnamenti impartiti dai docenti e negli anni che precedono il conseguimento del diploma riescono a sviluppare anche esperienze di Pcto ampiamente spendibili nel mondo del lavoro, dove vengono poi apprezzati per il livello di formazione raggiunto». Le esperienze cui fa riferimento la preside riguardano tutti i percorsi di alternanza scuola lavoro, percorsi formativi utili a orientare gli studenti delle superiori al mondo del lavoro o al proseguimento degli studi e per sviluppare competenze trasversali. Di questi percorsi alternativi va dato atto al Polo Urbani, ne sviluppa molti durante l’anno per cui questa è una scuola che non si fa solo tra i banchi e nei casi che lo richiedono, come l’Alberghiero, forma sotto l’aspetto pratico e non solo teorico. Ma cosa hanno fatto le studentesse Gidiucci e Sacchini per meritarsi il titolo regionale? Risulta che abbiano realizzato una monoporzione a base di anice, arance e finocchio. Le due ragazze sono state guidate dalla docente Sabrina Attanasio, con il supporto del collega Andrea Canali. Preziosa è stata anche la collaborazione del prof Roberto Asfalto per la realizzazione della brochure che, da regolamento, doveva accompagnare il dolce. La selezione regionale aveva per tema dolce monoporzione e si trattava di utilizzare due prodotti tipici marchigiani: anisetta o liquore all’anice e semi d’anice. La giuria era formata da Cinzia Iotti, Marco Massi e Giuseppina Tirabassi della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. Un risultato per le scuole superiori che si aggiunge a quello appena ottenuto alle medie.

Il riconoscimento

Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, la Marconi dall’anno scolastico 2024-25 avrà finalmente il suo tanto agognato indirizzo musicale. La direzione generale del ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per le Marche, ha emesso il decreto di valutazione delle richieste pervenute e l’Istituto comprensivo Rodari-Marconi risulta tra le 10 scuole ammesse nelle Marche per l’attivazione del nuovo corso. Un grande risultato per il quale ce l’ha messa tutta la dirigente Ombretta Gentili. L’Istituto Rodari-Marconi ha atteso l’indirizzo dal 2016, richiedendolo di anno in anno, ricorda la preside e in questo lungo periodo tante sono state le iniziative finalizzate a promuovere la musica. Finalmente verrà costituita una banda musicale con sassofono, clarinetto, tromba e percussioni.