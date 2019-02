Cede e crolla il tetto dell'istituto alberghiero: 600 studenti evacuati

ABANO TERME - Un improvviso, ampio squarcio di una decina di metri si è aperto stamani sul tetto della succursale della scuola alberghiera di Abano Terme in via Appia. Mattoni è calcinacci sono caduti all'interno di un solaio. Non si segnala per fortuna alcun danno a insegnanti e alunni.



Sul posto, il presidente della Provincia Fabio Bui, il sindaco Federico Barbierato, il preside Carlo Marzolo, carabinieri e polizia locale. Gli operai sono già al lavoro per le riparazioni. Lezioni sospese per i seicento studenti. Il sindaco sta studiando con l'istituto soluzioni alternative in caso la scuola venga dichiarata temporaneamente inagibile.

