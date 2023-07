SERVIGLIANO - Entroterra sempre più protagonista dell’estate con un’offerta di spettacoli di richiamo per attrarre anche il turismo dalla costa e valorizzare le bellezze dei borghi. Servigliano protagonista lo è dal 2015, quando in collaborazione con Best Eventi è diventato patria del NoSound Fest, un evento cresciuto anno dopo anno che ha portato alla ribalta nazionale il piccolo centro e il suo Parco della Pace nel quale si avvicendano i concerti di grandi artisti della musica. Ultimo concerto in ordine di tempo la data zero del nuovo tour dei Negramaro partito proprio da qui.

Il No Sound Fest 2023 comincia alla fine della settimana, dal 21 al 23, con tre date e un offerta musicale importante. Special guest del 21 sarà Ska-P, una tra le formazioni ska più famose al mondo per la caratteristica miscela esplosiva di ska, punk, reggae e rock. Il 22 ad esibirsi in concerto saranno gli Articolo 31, la réunion dell’anno tra J-Ax e Dj Jad. Chiuderà il 23 l’esibizione di Sfera Ebbasta, il rapper italiano idolo dei giovani. Gli appuntamenti avrebbero dovuto essere 4, ma per motivi personali è saltato il concerto di Shiva. Per il momento sono già oltre 20.000 i biglietti venduti su Ciao ticket per i tre eventi. Il programma è stato presentato alla Casa della memoria di Servigliano. Accanto al sindaco Marco Rotoni, il factotum del Festival Danilo Viozzi, il consigliere regionale Marco Marinangeli , il vicepresidente regionale di Admo Elvezio Picchi e il vicepresidente provinciale di Lilt Federico Costantini. Perché il NoSound Fest non è solo grande musica, ma anche l’occasione per sensibilizzare i tanti giovani al tema della prevenzione che salva la vita e all’importanza del dono del sangue. Le due associazioni ci saranno con tavoli informativi, ripetendo l’esperienza di successo delle scorse edizioni che «vale più di qualsiasi convegno», hanno sostenuto. «La musica è salvifica, noi siamo la cerniera tra chi ha bisogno di sangue e chi lo dona - le parole di Picchi -. Prevenire è vivere e fin qui abbiamo già fornito 1100 prestazioni sanitarie». «Servigliano è stato il primo Comune dell’entroterra ad aderire e in ottobre ci saremo di nuovo per garantire visite senologiche alla popolazione», ha sottolineato Costantini.

A dare forza al festival anche i ragazzi di Fantasanremo, megafono sui social e presenti sul campo per interagire, divertendo, con ospiti e popolazione. Per il consigliere Marco Marinangeli «il NoSound è un esempio di lungimiranza, organizzazione e stabilizzazione, una struttura consolidata che può solo crescere ed oggi è l’orgoglio di un territorio e di una tradizione da mantenere». «Nato allo scopo di far conoscere e visitare Servigliano oggi questo Festival è una dimensione di crescita della nostra comunità che abbraccia valori importanti come il sociale il volontariato, il turismo e ci rende particolari e significativi. E’ entrato nel bagaglio culturale del territorio e ci consente di avere relazioni che apre tante altre porte. Come quella che ci ha portato i Negramaro e ci porterà, il 25, l’evento top con Checco Zalone», la chiosa.