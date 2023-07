No ai tacchi e alle telefonate in vivavoce: 10 regole per essere educati e rispettare gli altri in spiaggia

L'estate entra nel vivo, ecco il galateo per vivere bene la spiaggia. Dal costume, che si indossa solo in spiaggia, alle conversazioni al telefono. Il modo per vivere una giornata di mare con educazione.

1) Costume solo in spiaggia

Il costume va indossato in spiaggia. Prima di raggiungerla, infilate maglietta e bermuda, camicia, pareo, copricostume (nomen omen).

2) Tacchi sulla sabbia?

I tacchi sulla sabbia servono a fare il buco per l’ombrellone.

Non vanno indossati in spiaggia. E se c’è la roccia, volate.

3) Costume che... copre.

Il costume copre, altrimenti si chiamerebbe striscia (Victoria dei Måneskin?). Triangoli succinti e perizomi non appartengono allo stile ma alla camera da letto.

4) Vivavoce? Ma no!

Sotto l’ombrellone le conversazioni al cellulare a voce alta sono fastidiose e vi mettono in piazza: in molti sapranno i fatti vostri.

5) Cuffiette, grazie

La musica va ascoltata nelle cuffiette per non far uscire pazzo chi desidera leggere o riposare. “Pazza musica” di Elodie e Mengoni?

6) Al ristorante

Se vi recate a mangiare al ristorante dello stabilimento, dovete vestirvi come al Punto 1. Il costume è per prendere il sole o fare il bagno.

7) Attrezzature a portata di mano

Mantenete le attrezzature - materassini, salvagenti... - nel vostro raggio di appartenenza. Non è necessario il metro ma il buon senso: non invadete lo spazio degli altri.

8) I figli

I bambini sono vostri e gestiteli voi. Loro sono meravigliosi bambini, voi la guida educata in quanto genitori.

9) Tuffo a bomba

Il tuffo a bomba accompagnato dall’urlo di Tarzan? “Lontano dalla pazza folla” per citare il film di Thomas Vinterberg.

10) I rifiuti

Nel momento che lasciate la vostra postazione balneare (dove tutto sarà andato benissimo!), controllate di non lasciare tracce del vostro passaggio: giornali, bicchieri, carte di gelato... Il tutto sarà accompagnato da voi negli appositi contenitori.