Ambulante abusivo, scatta la maxi multa: la segnalazione arriva dal controllo di vicinato

SANT’ELPIDIO A MARE - Vendeva prodotti alimentari senza le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, un ambulante fermato e multato dalla polizia locale di Sant’Elpidio a Mare. Già da alcune settimane la sua presenza era stata notata, tanto dai residenti, quanto dalle forze dell’ordine. Un contributo importante è arrivato dai neo costituiti gruppi di controllo del vicinato.



Proprio da alcuni membri è partita infatti la prima segnalazione dell’ambulante, che vendeva pesce ai residenti della zona a bordo del suo mezzo. Gli agenti sono intervenuti per le verifiche del caso ed hanno appurato il mancato rispetto delle normative, che ha portato ad una salata sanzione da 5.000 euro e l’immediata sospensione dell’attività commerciale abusiva. Un’operazione tempestiva per garantire il lavoro regolare ed anche per la salute pubblica, salutata con soddisfazione dall’assessore Alessio Pignotti, coordinatore del progetto di controllo del vicinato.



«Un risultato eccellente che conferma l’efficacia di questo metodo che stiamo introducendo in tutti i quartieri di Sant’Elpidio a Mare. Ora dobbiamo formalizzare tutti i gruppi costituiti nel territorio comunale a seguito delle diverse assemblee pubbliche organizzate. La collaborazione tra cittadini, Amministrazione e forze di polizia comincia a mostrare i suoi frutti». Si congratula anche il sindaco Alessio Terrenzi, rimarcando «quanto il rispetto delle regole, specie in un periodo di emergenza sanitaria, si un valore fondamentale per tutti gli esercenti».

