Fiamme da un quadro elettrico si propagano a una palazzina di uffici e negozi, incendio domato dai vigili del fuoco

FERMO - Incendio in una palazzina di uffici e attività commerciali questa mattina a Salvano di Fermo. Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco si sono evitati grossi guai.

Le fiamme si sono sviluppate da un quadro elettrico e si sono bem presto propagate alla controsoffittatura. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco con sei unità. Con l’ausilio di estintori e getti d’acqua la situazione in breve è stata riportata alla normalità senza danni alla stabilità dell’edificio. Non ci sono stati problemi per le persone.

