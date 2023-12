PORTO SANT'ELPIDIO - Fatta la pista ciclabile su viale Europa, siamo in attesa di sapere quando si avvieranno i lavori per il ponte ciclopedonale di collegamento tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova e il caso finisce in Consiglio, con l’interrogazione di Annalinda Pasquali, Pd, che chiede al sindaco Massimiliano Ciarpella di sapere quando sarà avviata l'opera, tempi certi, considerando che la ciclabile di Porto Sant’Elpidio finisce su un campo, di fronte alla foce del fiume Chienti.

La speranza

La speranza è che non debba rimanere un'incompiuta per molto tempo ancora. Il sindaco rassicura tempi brevi, sulla base delle informazioni che ha reperito in Regione, ma non c’è una data chiara, quindi la questione non è risolta. Comunque i lavori non dovranno aspettare i tempi della bonifica dell’area inquinata di Civitanova. Area che, almeno per gli aspetti burocratici, ha inciso nello stallo dei lavori sul fronte civitanovese. A Porto Sant’Elpidio la ciclovia adriatica è terminata il 22 luglio scorso e arriva all’innesto della rampa da costruire a Civitanova, manca da realizzare il ponte ciclopedonale e per questo il sindaco dice che proprio di recente ha chiesto all’ingegner Alberto Ippoliti, della Regione, quando saranno avviati i lavori, che sono stati appaltati dall'Ente regionale alla Cagnini costruzioni. Per l’area inquinata di Civitanova c’è un tavolo tecnico avviato il 15 marzo 2021 ma il 22 agosto 2022 si è attivata la procedura per realizzare il ponte, con tecniche che non pregiudicano la bonifica, quindi «la Regione ci ha assicurato che al più presto inizieranno i lavori» dice Ciarpella, aggiungendo di aver parlato «più volte con l’amico Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, ma il fatto che ci sia stato uno stallo non compete a me, affinché la ciclabile che abbiamo realizzato non resti a lungo in quelle condizioni, ho parlato anche con l’architetto Nardo Goffi in Regione e mi ha rassicurato sull’imminente realizzazione dell’opera, prioritaria per noi, come ha sottolineato anche l’assessore regionale alle infrastrutture e viabilità Francesco Baldelli».

Il sollecito

Pasquali sollecita il sindaco a tenere informata la cittadinanza sul proseguo dei lavori, non essendoci una data certa d’inizio ma solo una rassicurazione di “tempi brevi” un po’ generica. E dato che la ciclabile di Porto Sant’Elpidio finisce davanti a un campo ed è impraticabile oramai da cinque mesi, si comprende la necessità per il Comune elpidiense di fare chiarezza e avere qualcosa di concreto tra le mani, una data d'avvio del cantiere. «Considerando, a quanto ho capito, che il ponte si può realizzare senza dover prima bonificare l’area inquinata, mi aspetto quanto prima l’inizio dei lavori» chiosa la consigliera Pd.