FERMO - È Annalinda Pasquali la nuova fiduciaria della “Condotta dei Porti – Fermano”. Alla presenza di Luca Celli e Roberto Rubegni, rispettivamente segretario e tesoriere di Slow Food Marche, che hanno coordinato l’assemblea e supervisionato le procedure della fondazione della nuova Condotta, si è costituito il direttivo che ha indicato all’unanimità Annalinda Pasquali nuova fiduciaria.

Cornice della fondazione della Condotta è stato l’agriturismo delle rose di Monte Urano. Qui dopo le pratiche di rito si è tenuta la cena conviviale come nella migliore tradizione dell’associazione. Undici i componenti del direttivo: Domenico Cognigni, Gianpaolo Cognigni, Enrico Guzzo, Vissia Lucarelli, Francesco Marsili, Alessandra Poggi, Antonella Romagnoli, Caterina Scibè, Luigi Silenzi, Claudio Speranzini. Antonella Romagnoli è stata indicata Vice fiduciaria; Caterina Scibè Segretaria e Gianpaolo Cognigni Tesoriere. Gli incarichi e gli ambiti nei quali daranno il loro apporto gli altri componenti del direttivo si definiranno al prossimo incontro.

Valorizzare territorio, cultura e prodotti locali

«Ringrazio i soci presenti e i componenti del direttivo per la fiducia accordatami. Condurre una Condotta è un compito impegnativo – ha dichiarato la neoeletta fiduciaria – ma so di poter contare su un direttivo con ampie e differenti competenze e, soprattutto, entusiasta. La Condotta Dei Porti - Fermano lavorerà per valorizzare il territorio, la sua cultura, i produttori locali, la ristorazione e i commercianti. Inoltre, conclude Pasquali – ringrazio Paolo Concetti, ex fiduciario della condotta Slow Food del Fermano, per il lavoro finora svolto; ha lavorato alacremente per la creazione di un nuovo presidio, la cipolla rossa piatta di Pedaso, e noi ci auguriamo di aggiungerne un altro affinché si valorizzino le peculiarità agroalimentari locali e i loro produttori». Infine, il nome “Condotta dei Porti” è un omaggio a un eccellente fiduciario, Loreto Del Giovane, grande conoscitore del territorio, straordinario organizzatore e aggregatore, il quale ha fatto conoscere l’Associazione nelle province di Fermo e Ascoli vantando centinaia di iscritti.