FALERONE I carabinieri della stazione di Falerone, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine e attualmente disoccupato, per il reato di furto in casa canonica. Gli accertamenti, supportati dall’analisi di filmati provenienti da un sistema di videosorveglianza privato, hanno consentito di ricostruire l’accaduto. Il giovane in questione, il 7 novembre scorso, si è reso responsabile del furto avvenuto nel pomeriggio ai danni della casa canonica situata in viale della Resistenza, dove il parroco aveva denunciato l’intrusione di ignoti che dopo aver forzato una finestra, erano entrati nell’abitazione asportando circa 100 euro in contanti.

La segnalazione

La segnalazione tempestiva da parte del parroco e l’efficace lavoro investigativo svolto dai Carabinieri hanno permesso di individuare il presunto autore del furto e di procedere alla sua denuncia. L’autorità giudiziaria è stata informata degli sviluppi. I carabinieri ribadiscono l’importanza della collaborazione attiva dei cittadini e sottolineano che la segnalazione di comportamenti sospetti o criminali rappresenta un elemento fondamentale per garantire la sicurezza del territorio. «La costante presenza e la prontezza di intervento dei Carabinieri sono orientate a preservare il benessere della comunità e ad assicurare alla giustizia coloro che commettono reati», spiegano dal comando provinciale. La raccomandazione è anche quella di alzare la guardia e prestare la massima attenzione alla sicurezza in questo periodo di Natale che come sempre rappresenta uno dei periodi dell’anno in cui si verificano maggiori tentativi di furti da parte di malintenzionati a caccia di soldi facili.