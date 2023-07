«Ci dà le sue generalità?». Si ferisce con una bottiglia e con cocci di vetro sfida i carabinieri (che lo disarmano e denunciano). Paura a Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Violento e senza fissa dimora, si ferisce con una bottiglia, affrontando poi con i cocci di ventro i carabinieri: denunciato. Nel corso di un'operazione di identificazione di tre cittadini di origine nordafricana, avvenuta nei pressi di un bar di Porto San Giorgio, due pattuglie dei Carabinieri hanno dovuto affrontare una situazione violenta. Uno dei tre giovani, infatti, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e si è opposto fermamente al trasferimento in caserma per le procedure di identificazione. Si è autoinflitto delle lesioni utilizzando una bottiglia di vetro, sfidando poi i militari con la bottiglia rotta.

Disarmato con grande professionalità e sicurezza

I Carabinieri di Porto San Giorgio e Fermo, con grande professionalità e determinazione, sono riusciti a disarmarlo e metterlo in sicurezza per evitare che potesse recare ulteriori danni a se stesso o ad altri, data la sua evidente alterazione psicofisica.

Situazione complicata per le Forze dell'Ordine

Nel corso dell'incidente è stata richiesta l'assistenza del servizio sanitario locale 118, per fornire le cure mediche necessarie al giovane. Tuttavia, il ragazzo algerino nato nel 1997 e privo di una fissa dimora, ha lasciato il pronto soccorso senza attendere il referto medico. Il giovane straniero è stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Questo episodio mette in evidenza le difficoltà che le Forze dell'Ordine affrontano quotidianamente nell'esercizio delle loro funzioni. L'operato dei Carabinieri coinvolti in questa situazione è stato impeccabile, gli stessi hanno dimostrato grande professionalità, sangue freddo e senso del dovere. Nonostante il pericolo a cui sono stati esposti, i militari hanno affrontato la situazione con coraggio e risolutezza, mettendo in primo piano la tutela della sicurezza pubblica e la protezione di tutti i cittadini presenti. I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo continueranno a vigilare attentamente sul territorio e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la tranquillità dei cittadini e preservare la sicurezza e l'ordine pubblico.