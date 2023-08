ANCONA - Ubriaco, scatena la sua rabbia immotivata contro il portone del suo condominio. Pugni su pugni. Alla fine, manda in frantumi la parte in vetro e si ferisce con le schegge alle mani. È finita al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette la serata balorda di un boliviano di 35 anni, fermato domenica dalle Volanti della questura mentre stava dando in escandescenza in via Fermo. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

I fatti

La polizia è dovuta intervenire attorno alle 21.30, dopo le plurime segnalazioni inviate al 112, numero unico dell’emergenza territoriale, dai residenti della zona. In particolare, gli inquilini del palazzo in questione si erano allarmati per la presenza del boliviano: sbraitava e urlava in strada, probabilmente a causa del troppo alcol ingurgitato. A un certo punto, l’uomo se l’è presa con il portone del suo stesso palazzo. Ci si è avventato contro con una sequela di pugni. Forse si era scordato le chiavi per entrare all’interno del condominio. I colpi hanno finito con l’infrangere la parte in vetro della porta del palazzo. E le schegge sono piombate addosso al 35enne, ferendolo alle mani. Quando i poliziotti delle Volanti sono arrivati in via Fermo hanno trovato il portone distrutto e il boliviano che perdeva sangue da entrambe le mani. Gli operanti hanno così immediatamente fatto arrivare sul posto un’ambulanza per soccorrere il boliviano. Dopo le prime cure sul posto, è scattato il trasferimento al pronto soccorso di Torrette. Non è grave. Nonostante la serata passata all’ospedale, al 35enne non è stata risparmiata la denuncia a piede libero notificata dalla polizia. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato per aver infranto il vetro della porta di ingresso della sua abitazione.