PORTO SANT'ELPIDIO - Si è parlato di comunità energetiche ieri sera in Consiglio con la consigliera del Pd Annalinda Pasquali. Il governo ha approvato i decreti attuativi e la consigliera d'opposizione chiede all’amministrazione di farsi trovare pronta per cogliere tutte le opportunità. Il documento è molto dettagliato e articolato. Pasquali conosce bene la materia di cui tratta, è da sempre stata in prima linea sul tema dell’ambiente, quando era in amministrazione e anche sotto il profilo personale con l'insegnamento a scuola. Con questo documento impegna sindaco e giunta a compiere tutti gli sforzi necessari in tema di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di gestione idrica, mobilità sostenibile, ciclo rifiuti, utilizzo di fonti rinnovabili, potenziamento del verde e chiede all’amministrazione di fare informazione.

Promuovere seminari per tenere aggiornata la popolazione sul cambiamento climatico, sui comportamenti da tenere in caso di eventi meteo estremi. L'invito all’amministrazione è di attivare percorsi informativi per avviare le comunità energetiche, partendo dall'interesse della collettività prima che delle imprese private. Intanto avviando una ricognizione delle risorse disponibili a livello comunale, regionale e statale derivanti da bandi regionali e dal Pnrr. «Nel nuovo decreto non si chiede alle amministrazioni di sostenere finanziariamente i Cer – sottolinea Pasquali – tuttavia, le amministrazioni pubbliche devono essere partner principali perché gli edifici pubblici possono diventare nodi della rete delle comunità energetiche, con ricadute su tutta la cittadinanza».

Lo scopo

Per Pasquali «risparmiando risorse per il riscaldamento degli edifici e dell'illuminazione pubblica, si possono liberare risorse per altri investimenti, magari a vantaggio della comunità giovanile: se nello scorso bilancio sono state vincolate risorse per rifare via Principe Umberto e riqualificare via Marina, senza alcun progetto, ritengo che in presenza di una normativa chiara si debba agire mettendo in campo risorse per realizzare le Cer, che sono state discusse in campagna elettorale anche dall'attuale maggioranza, e più volte menzionate in Consiglio dal capogruppo di FdI». Pasquali chiede un impegno concreto, la transizione energetica «è una priorità assoluta, si tratta di cogliere le opportunità offerte dalle soluzioni più innovative del mercato». Sottolinea poi che, se la Commissione Europea ha lanciato il Green Deal, piano per un’Europa a 0 impatto ambientale entro il 2050, il Governo italiano, dal canto suo, ha eliminato dal Pnrr 9 progetti «fondamentali per la transizione ecologica, per un totale di 15,9 miliardi, molti dei quali coinvolgevano direttamente i Comuni». Tornando alle Cer «senza dubbio rivestono un ruolo strategico per sviluppare le rinnovabili e, se supportate da fondi pubblici mirati, per ridurre le disuguaglianze».