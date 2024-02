SANT’ELPIDIO A MARE Avanti a pieno ritmo i lavori al nuovo ponte sull’Ete, attesa per la revisione del progetto sulla bretella di Bivio Cascinare, speranze per i percorsi ciclopedonali sulle vallate. Il sindaco Alessio Pignotti fa il punto sulle infrastrutture presenti e future che interessano il territorio elpidiense, partendo dal cantiere in corso a Casette d’Ete. Da due settimane è chiuso al traffico il ponte che collega il centro abitato della frazione con la zona Brancadoro, gli interventi proseguiranno fino ai primi di marzo, per poi riaprire la viabilità regolarmente.

La viabilità

«Si va avanti a spron battuto – assicura il primo cittadino – Probabilmente, se si procederà a questo ritmo, riusciremo ad anticipare di qualche giorno il cronoprogramma che ha previsto la chiusura al traffico fino al 4 marzo. Ringrazio la cittadinanza di Casette, sia residenti che attività produttive e commerciali per l’atteggiamento rispettoso e la vicinanza. È chiaro che in queste settimane ci siano dei disagi, ma per la realizzazione di un intervento molto importante. Qualche critica, soprattutto sui social, ci può stare, ma ho ricevuto in stragrande maggioranza messaggi educati e collaborativi, volti a suggerire soluzioni utili, l’ho molto apprezzato». L’altro fronte caldo è quello della bretella da Civitanova Marche a Bivio Cascinare. Qui Pignotti attende dalla Regione aggiornamenti sul progetto. Ci sarebbe stata un’apertura di massima ad accogliere le richieste formulate dall’amministrazione comunale, per ridurre l’impatto della nuova viabilità sul centro abitato della frazione, ma nulla ancora di ufficiale.

L’assemblea

«Dopo l’assemblea avuta prima di Natale, i tecnici si sono messi al lavoro per andare incontro alle esigenze evidenziate. Ho scritto un paio di settimane fa per chiedere aggiornamenti, resto fiducioso che si trovi una soluzione che consenta di realizzare quest’opera viaria, rispettando le necessità di chi vive e lavora in quelle zone». C’è infine la questione della mobilità ciclopedonale, con il percorso ciclabile lungo il Tenna e quello, tra Ete e Chienti. «Spero che la ciclabile sul Tenna, inserita nel piano infrastrutturale 2032, venga portata avanti dall’amministrazione regionale prima della fine del mandato. C’era una fattibilità ai tempi dell’ex presidente Ceriscioli, mi auguro si arrivi a conclusione, non è un’opera faraonica ma è un investimento importante per qualificare questi territori - prosegue Alessio Pignotti - Ricordo anche l’altro versante, intorno all’area di Santa Croce, dove c’è un protocollo d’intesa firmato a suo tempo con altri 7 sindaci per un ambizioso progetto ciclabile. Abbiamo due bellissime vallate, terre con un valore naturale ed ambientale importante che, se sistemate e riqualificate, porteranno frutti a tutto l’indotto. Sul Tenna continuo a sperare ci sia la possibilità di un collegamento tra la zona di Luce e la nuova Lungotenna sulla sponda opposta. Un ponte sarebbe molto importante perché altrimenti, per diversi chilometri, da Porto Sant’Elpidio a Campiglione, non ci sarebbe alcun collegamento verso la futura viabilità».