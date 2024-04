SENIGALLIA Avviata la progettazione per realizzare una strada sull’arenile di Cesano, con tanto di parcheggi e pista ciclabile. Permetterà di togliere il traffico dalle strette strade residenziali, facendolo passare davanti ai due palazzoni vista mare. «Il progetto prevede sia la strada, munita di una fila di parcheggi – illustra Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici -, sia la pista ciclabile, per la quale verrà chiesto il finanziamento. Attualmente è in corso la progettazione e il rilievo dell'area è già stato effettuato. La strada attuale proseguirà, passando davanti ai due palazzi gemelli e consentirà di riunificare, dal punto di vista viario, le due porzioni della frazione di Cesano».

Per la pista ciclabile il Comune chiederà un finanziamento partecipando a un bando regionale ma non a quello indicato dalla consigliera del Pd Chantal Bomprezzi che, giovedì pomeriggio in consiglio comunale ha espresso forte disappunto al riguardo. «L’Amministrazione comunale, in questo caso l’assessore Regine – le parole della consigliera Bomprezzi - non si sono nemmeno presi la briga di partecipare al bando regionale, finalizzato alla redazione del piano urbano di mobilità sostenibile». In realtà l’assessore ha spiegato perché, pur essendo stato valutato, abbiano deciso di partecipare nel 2025 trattandosi, infatti, di un bando triennale. «Il bando a cui fa riferimento la consigliera – prosegue Regine - è un avviso nazionale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che peraltro non è ancora scaduto, scadrà il 22 aprile. E’ già stato attentamente valutato dal Comune che ha riscontrato, per quest'anno, la non sussistenza delle condizioni per poter partecipare». E’ destinato prevalentemente a comuni e città metropolitane con una popolazione superiore a 100mila abitanti. I comuni di popolazione inferiore possono partecipare solo se consorziati e dotati di un progetto tecnico già definito e possibilmente in stato avanzato che, al momento, non hanno.

«Trattandosi di un bando triennale – aggiunge l’assessore - questa Amministrazione ha deciso di partecipare per l'anno 2025, che prevede il doppio dei finanziamenti, allo scopo di disporre di tutta la documentazione necessaria per potersi aggiudicare il finanziamento di un nuovo tratto di ciclovia». Infine, l’assessore Regine, a riprova dell’attenzione data ai bandi, precisa come «sia da tenere nella dovuta evidenza che fino ad oggi il Comune di Senigallia si è aggiudicato tutti i bandi a cui ha partecipato, andando a quintuplicare gli investimenti medi inseriti nei bilanci delle passate Amministrazioni».