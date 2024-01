Sant'Elpidio a Mare, tragico incendio in casa: morto a 55 anni Filippo Mattiozzi. Le fiamme partite dal camino

SANT'ELPIDIO A MARE - Tragedia nel pomeriggio di oggi a Cascinare, in via Ariosto, per un incendio in un'abitazione che ha cusato la morte di un uomo di 55 anni. Sul posto sono giunti a sirene spiegate i vigili del fuoco di Fermo con quattro mezzi e gli operatori sanitari del 118.

Le fiamme dal camino

Le fiamme sarebbero partite da un camino e si sarebbe propagate all'abitazione, la vittima è Giorgio Mattiozzi, di 55 anni, probabilmente ucciso dalle esalazioni. Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco.