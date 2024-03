SANT’ELPIDIO A MARE Con la sua start up innovativa è stato premiato dalla Fondazione Italia Usa in una cerimonia tenuta alla Camera dei deputati. Una bella soddisfazione per Gianluca Marcotulli, amministratore unico e cofondatore della società Medilx, che ha ricevuto il premio “America innovazione”, ideato per valorizzare le circa 14000 start up innovative che vengono lanciate in Italia ogni anno.

Un premio che rappresenta anche un interessante trampolino ed una certificazione di qualità di fronte ai potenziali investitori. L’azienda è stata incubata di recente in un percorso di validazione e crescita e sta portando avanti diversi progetti nel mercato Real estate, con portali web dotati di intelligenza artificiale. Oltre a ricevere una pergamena di premiazione, gli innovatori insigniti hanno ricevuto una borsa di studio per fruire del master promosso da Fondazione Italia Usa in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Il commento

Orgoglioso per il traguardo Marcotulli: «E’ stato un grande ed inaspettato piacere ricevere questo riconoscimento, che mira a premiare le migliori start up innovative italiane, siamo particolarmente onorati di un premio di prestigio internazionale, che conferma la bontà del percorso di sviluppo imprenditoriale. Medilx srl è stata fondata fine 2019, si occupa di innovazione nel mercato Real Estate, abbiamo un brevetto approvato di nostra invenzione, delle partecipazioni in altre start up innovative e tanto altro. Siamo pronti per l’attività di Land Flipping (la compravendita di terreni, ndr) nel mercato americano ed al lancio di due portali web. Abbiamo deliberato entro fine anno un importante aumento di capitale sociale, fiduciosi che il mercato e gli investitori risponderanno positivamente». Marcotulli è un volto conosciuto a Sant’Elpidio a Mare, sia per l’attività professionale come geometra, sia per l’impegno di qualche anno fa nella politica locale, che lo ha anche visto ricoprire il ruolo di assessore per un breve periodo. Ora si è concentrato nell’offerta di servizi nel campo immobiliare.

Il futuro

«Innovazione vuol dire anche formazione, coraggio e visione – prosegue -: mi sono per un attimo commosso quando a Roma, nella cerimonia di premiazione, un gruppo di persone che nemmeno si conoscono tra di loro si sono applaudite a vicenda. Tornato a casa, ho appoggiato la pergamena nel mio ufficio sopra la macchina da scrivere Olivetti di mio padre. È importante dedicare il nostro tempo a chi crede in noi».