A Cingoli arrivano i 50 dinosauri, apre domani il Dino Park “World Of Dinosaurs” nel famoso borgo delle Marche

CINGOLI Il borgo di Cingoli, uno dei più belli d'Italia, sarà la cornice perfetta che ospiterà, a partire dal 16 marzo, il Dino Park "World of Dinosaurs", l’esposizione itinerante sui dinosauri e la preistoria, che presenta oltre 50 riproduzioni di dinosauri e altri animali preistorici a grandezza reale. Una mostra spettacolare che, dopo aver entusiasmato i visitatori di mezza Europa e di molte località italiane, arriva nelle Marche ad animare la stagione primaverile. La mostra è ideata dall’azienda austriaca Wonderworld Entertainment e organizzata da Start Innova con il prezioso supporto, per l’edizione di Cingoli, dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle Associazioni locali.

Grandezza naturale

Con la sua vista mozzafiato che si estende dalle colline fino al mare, Cingoli offre lo scenario ideale per un incontro epico con la preistoria. Il grande prato dell’Aula Verde Andrea Cavalletti, sarà invaso da riproduzioni di dinosauri a “grandezza reale” e altri animali preistorici che popolavano la Terra milioni di anni fa. I visitatori avranno l'opportunità di immergersi completamente nell'atmosfera giurassica e di esplorare la vita e l'ambiente dei dinosauri in maniera coinvolgente. Tra i protagonisti della mostra ci saranno, tra gli altri, il terribile Tyrannosaurus Rex, il maestoso Diplodocus lungo 30 metri, i famelici Deinonychus, fino ai grandi mammiferi preistorici e gli uomini primitivi. Tutto potrà essere osservato da vicino per apprezzarne particolarità e dimensioni. Questa è un'occasione imperdibile per una gita fuori porta con tutta la famiglia in un territorio già ricco di storia, arte, cultura, eccellenze enogastronomiche e bellezze paesaggistiche. La mostra non solo intratterrà i più piccoli, ma offrirà anche un'opportunità educativa per apprendere di più sulla vita dei dinosauri e sulla storia della Terra.

Orari e biglietti

Il Dino Park sarà aperto tutti i weekend nei giorni di sabato, domenica e festivi fino all’estate. Per l’accesso non occorre la prenotazione e l’apertura del parco è a orario continuato dalle 9:30 di mattina all’imbrunire.

Durante il periodo di Pasqua apertura straordinaria tutti i giorni, dal 28 marzo al 2 aprile, anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Previste inoltre le aperture nei ponti primaverili del 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul calendario delle aperture, attività, modalità di accesso, tariffe e riduzioni consultare il sito ufficiale: www.dino-park.it