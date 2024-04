MACERATA - Donne che si sono distinte nel campo del lavoro, delle professioni, dell’impegno sociale, donne che hanno avuto una meritata passerella nella sala del consiglio provinciale di Macerata per la consegna del premio “Personalità femminile nel mondo del lavoro 2024”, iniziativa ideata da Deborah Pantana, consigliera di parità della Provincia assieme al Comitato consultivo.

I presenti

Presenti anche numerose autorità, dai rappresentanti delle forze dell’ordine a diversi sindaci, consiglieri regionali e assessori di Macerata. «È importante dare buoni esempi nel nostro territorio, parte da qui l’idea di questo premio - ha affermato Deborah Pantana - che mette in rilievo l’attività che viene svolta dalle donne in questa provincia. Di solito parliamo di quanto sia difficile raggiungere la parità di genere, un dato dice che forse la raggiungeremo soltanto nel 2090. In questa occasione vogliamo far vedere che si può, incoraggiando le giovani donne a impegnarsi perché possono raggiungere grandi risultati. Certo, il percorso è tortuoso e difficile, però vogliamo infondere forza e coraggio». Un lavoro portato avanti negli ultimi mesi da parte del Comitato consultivo di parità che è stato istituito in Provincia. «Fare rete, essere solidali e parlare di sorellanza sono gli obiettivi che ci siamo poste dall’inizio - prosegue Pantana-. Le donne devono essere unite perché solo così possiamo avere di più. Abbiamo molti progetti in cantiere: corsi di formazione con le scuole superiori, corsi per le donne che hanno perso il lavoro o subito violenza. Poi ci occuperemo di implementare i Centri di aggregazione giovanile sul territorio e c’è infine il protocollo per la tutela sui luoghi di lavoro che firmeremo in prefettura con l’Ispettorato del lavoro. Abbiamo aderito alla rete dei Centri antiviolenza per dare la possibilità alle donne di stare in un luogo sicuro nel momento più difficile». Il prefetto Isabella Fusiello ha ricordato come «da prefetto e donna sono il prodotto delle pari opportunità. Io sono dell’idea che una funzione è tale e deve essere esercitata da chi è capace di portarla avanti con onore e dignità. La strada è lunga ma serve una cultura di uguaglianza e rispetto».

Gli omaggi

A ricevere il premio sono state Isabella Fusiello, prefetta di Macerata, Nicoletta Pascucci, dirigente Digos della Questura di Macerata, Giulia Maggi, maggiore dei carabinieri e comandante della Compagnia di Tolentino, Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa, Elisabetta Cristallini di Confindustria, Rosa Piermattei, sindaca di San Severino, le dirigenti scolastiche Alessandra Gattari, Antonella Marcatili e Maria Antonella Angerilli, Ilenia Cittadini, assessore del comune di Castelraimondo, Alessandra Pierini vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti Marche, l’imprenditrice Laura Ottaviani e l’imprenditrice Laura Bravi, Ivana Marchegiani di Confartigianato, Emanuela Leli responsabile turismo Cna e Giuliana Bernardoni di mastri pellettieri.