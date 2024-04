CIVITANOVA - Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha emesso un nuovo decreto ritirando definitivamente le deleghe a Manola Gironacci, dopo un braccio di ferro legale finito anche davanti al Tribunale amministrativo delle Marche: «Dopo la sentenza del Tar che ha annullato il precedente provvedimento - si legge in una nota del sindaco di Civitanova -, sebbene siano ancora pendenti i termini per il ricorso al Consiglio di Stato e permanga la sfiducia nei confronti di Manola Gironacci, si sono verificati dei fatti politici nuovi che stavano compromettendo il regolare svolgimento dell'attività amministrativa. Per questo, nell'interesse della città, ho ritenuto opportuno riesercitare il potere di revoca dell'assessore Manola Gironacci, facoltà riconosciuta dal giudice, e ho emesso un nuovo decreto decidendo di trattenere le deleghe ad interim».

