Travolto da un'auto mentre passeggia: arriva l'eliambulanza

SANT’ELPIDIO A MARE - Ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza prima di rovinare a terra, riportando un trauma cranico. L’uomo, un 72enne del posto, è finito all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza, allertata precauzionalmente dai sanitari. Stava camminando lungo la strada di campagna, quando nel suo stesso senso di marcia è arrivata un’auto, condotta da un residente della zona, che verosimilmente non lo ha visto e non è riuscito ad evitare l’impatto. Sul posto sono arrivati rapidamente i militi della Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare e gli agenti della polizia locale. Visto il probabile trauma cranico si è ritenuto opportuno allertare Icaro, che è atterrato nelle campagne circostanti pochi minuti dopo, ha caricato il ferito e lo ha condotto a Torrette.