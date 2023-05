SANT’ELPIDIO A MARE - Non c’è nemico più temibile del tempo avverso per un evento sportivo all’aperto e quello capitato ieri per la Sem.Run non poteva essere peggiore. Eppure, è stata comunque festa con tanta gente, seppur bagnata dalla pioggia e sotto un cielo plumbeo. Impossibile avvicinarsi ai numeri registrati abitualmente dall’evento targato Atletica Elpidiense, ma oltre un migliaio di partecipanti si sono comunque dati appuntamento ai nastri di partenza.

APPROFONDIMENTI NON SOLO SPORT Grifonissima, la corsa batte la pioggia: vince la festa del running nel centro storico di Perugia

Nelle prime file i podisti veri delle società sportive, dietro una folla di ogni età, tante famiglie, anche con passeggini, gruppi di amici, musica ed intrattenimento, un’organizzazione come sempre curata nei minimi dettagli. Festoso lo start alle 9.15, che ha visto il serpentone partire dalla Terra Cs di via Pozzetto, per salire verso il centro storico elpidiense.



Le presenze



Di corsa o con passo lento per una semplice camminata, l’importante è esserci e condividere una giornata di aggregazione. A raccontare l’evento le voci di Jessica Tidei e dello speaker della Deejay Ten, Fabio Caldari. Ha impiegato appena più di mezzora, il trionfatore della gara, Stefano Massimi, ad arrivare a braccia alzate al termine del circuito di 10 chilometri, superando Andrea Falasca Zamponi e Mohammed El Mounin.



Le classifiche



Tra le donne, successo per Ilaria Sabbatini, che ha superato Nausicaa Malaccarti e Cecilia Peroni. Tra i gruppi, primo classificato quello della Podistica Monti Azzurri da Colmurano, piazza d’onore all’Atletica Civitanova e terzo gradino del podio alla Podistica Avis Montegiorgio. C’era quasi al completo la giunta di Sant’Elpidio a Mare, con il sindaco Alessio Pignotti ed il vice Roberto Greci tra gli iscritti. «Peccato per la pioggia – nota il primo cittadino – ma è stata comunque una bella edizione e fa piacere vedere tutta questa gente aderire. La Sem.Run è un’ottima vetrina per tutta la città ed è diventata l’appuntamento sportivo più importante dell’anno a Sant’Elpidio a Mare. grazie ad Atletica Elpidiense Avis Aido e Quota Cs sport».



L’organizzazione



Possono tracciare un bilancio positivo gli organizzatori, da Daniele Antonelli, presidente di Atletica Elpidiense, a Marco Fantuzi e Simone Corradini, titolare di Quota Cs. «Il meteo purtroppo non è stato dalla nostra, eppure si è sentita comunque la grande voglia di aggregazione che ha portato tantissime persone a presentarsi e vivere con entusiasmo questa giornata, col sole avremmo registrato numeri straordinari. Evidentemente si crede in questo evento che ormai è conosciuto e radicato, a noi il compito di accoglierli nel modo migliore».