SANT’ELPIDIO A MARE - Dovrebbe ripartire nel giro di poche settimane l’area di rifornimento carburante Beyfin di Sant’Elpidio a Mare, ferma dalla fine di novembre 2023. Una sospensione che ha suscitato un certo clamore in paese, dato che si trattava dell’unica rimasta al capoluogo e che da quel momento, per la cittadinanza, non è rimasto che spostarsi negli altri distributori dislocati nelle frazioni. L’area di rifornimento di carburante e metano/gpl aveva anche un servizio di autolavaggio, anch’esso chiuso.

L’arteria

Se chi è abituato a percorrere quotidianamente diversi chilometri non avrà dovuto fare particolari sacrifici, hanno avvertito qualche disagio invece coloro che, specie tra i più anziani, si muovono prevalentemente in ambito urbano, senza allontanarsi molto dal centro. Tra gli elpidiensi ha destato un certo stupore che il terzo Comune per abitanti della provincia di Fermo si sia trovato senza un solo distributore al capoluogo. Quelli di lunga memoria ricordano i periodi in cui, nel volgere di poche centinaia di metri, si potevano trovare ben 4 pompe di rifornimento, chiuse poi per lasciare spazio ad un unico distributore di maggiori dimensioni, fuori dal centro abitato. Già dall’estate del 2023 si vociferava di un’imminente chiusura dell’attività entro la fine dello scorso anno, che puntualmente è poi arrivata nel corso della stagione autunnale. Il precedente titolare ha nel frattempo preso in gestione un’altra area di rifornimento che si trova nel Maceratese.

Il trasloco

Non è mancato chi, soprattutto sui social, ha chiamato in causa gli amministratori locali, sperando che potesse esserci un interessamento per portare al ripristino di un servizio utile alla comunità. A distanza di qualche mese, in cui pare siano stati diversi i potenziali investitori che hanno sondato il terreno per riaprire, ma non avrebbero ritenuto vantaggiose le condizioni economiche, le trattative sarebbero in dirittura d’arrivo con i nuovi gestori.

L’impegno

«Ho seguito con attenzione la vicenda, sentito diversi esperti del settore e cercato, per quanto di competenza del Comune, di creare le condizioni perché l’area potesse ripartire – fa sapere il sindaco Alessio Pignotti –. Dagli ultimi contatti che ho avuto, mi risulta siano stati inviati i documenti all’Agenzia delle dogane, quindi la procedura dovrebbe essere alle battute finali e presto il distributore tornerà in funzione. Inizialmente sembrava potesse essere tutto pronto entro le festività pasquali, ci è voluto un po’ di tempo in più, speriamo entro la fine di aprile possa arrivare questa piacevole novità».