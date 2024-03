Ancona, benzinaio accoltellato e trovato nella notte in una pozza di sangue alla Baraccola. La richiesta d'aiuto al telefono. È gravissimo. Trovata l'arma

ANCONA - Aggressione nella notte in un’area di servizio in via Albertini, alla Baraccola. Un 51enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue, attorno alle 3. Aveva ferite al collo provocate da un paio di fendenti.

Portato a Torrette

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al 118: l’uomo, che sarebbe il gestore del distributore di benzina, è stato portato dalla Croce Rossa in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette. La stessa vittima ha chiamato il 112, prima di crollare a terra, anche se è rimasto sempre cosciente. Secondo una prima ricostruzione, il 51enne anconetano sarebbe stato aggredito e accoltellato da due stranieri: forse una rapina finita nel sangue. Le indagini sono in corso.

Il coltello (probabilmente usato per l'aggressione) è stato trovato dentro l’ufficio, posto sotto sequestro. Si stanno analizzando le immagini