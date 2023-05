Grifonissima, la corsa batte la pioggia: vince la festa del running nel centro storico di Perugia

PERUGIA - Le nuvole e qualche goccia di pioggia hanno accompagnato l'edizione numero 42 della Grifonissima questo volta organizzata insieme alla Fondazione Avanti Tutta. Alla gara competitvia lungo i 10 chilometi e 500 metri all'interno del centro storico perugino hanno preso parte in 648 podisti (per 67 squadre diverse). Tantissima anche per la passeggiata non competitiva la “Grifonissima 3” di 3 chilometri: 690 iscritti appartenenti da 16 istituti scolaStici perugini, ai quali si sono aggiunte 729 iscrizioni individuali per un totale di 1409 adesioni. A vincere è stato l’atleta marocchino della società TX Fitness Kadil Mokhchane (33:21) seguito da Thomas Sorci dell’Atletica Winner Foligno (33:24) e da Giulio Angeloni di I Loverun Athletic Terni (33:45). Nella classifica riservata alle donne, terza affermazione consecutiva per Silvia Tamburi (38:01) dell’Atletica Avis Perugia, che ha preceduto le gemelle Ribigini, con Laura che ha avuto la meglio su Elena per soli quattro secondi (39:13 contro 39:17). Una classifica speciale è stata riservata anche ai giornalisti sportivi iscritti all’USSI, con Flavio Mastropietro che ha conquistato il gradino più alto del podio, seguito da Daniele Spina e Domenico Cantarini.

Nella speciale graduatoria riservata ai dipendenti Unicredit vittoria per Leonardo Ciurnella nella categoria maschile e per Silvia Bastianelli in quella femminile. Per la Grifonissima a 4 zampe vittoria per Kira.

«Ringrazio tutti i partecipanti – ha dichiarato Federico Cenci, Presidente della Fondazione Avanti Tutta – e tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione di questa edizione della Grifonissima. Un evento riuscito al di là della pioggia, per presenze e spirito di partecipazione. Un pensiero, oggi, è giusto rivolgerlo a mio fratello Leonardo che ha sempre vissuto con grande entusiasmo questa giornata di sport e grazie a lui possiamo dire di aver aggiunto l’interesse e l’attenzione per le persone che vivono la difficoltà di una malattia».

«Dopo anni difficili, causa pandemia – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli - con edizioni ridotte e in un caso annullata, quest’anno la Grifonissima è tornata a risplendere. Confido in Avanti Tutta, con il supporto di Gianluca Pisello e dei suoi amici soci del Circolo Unicredit, per rivedere a breve una Grifonissima sugli standard partecipativi pre-Covid».