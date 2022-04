Gabbani e la Tatangelo, doppio colpo a Sant’Elpidio a Mare per la festa del patrono a settembre

SANT’ELPIDIO A MARE - Saranno Francesco Gabbani e Anna Tatangelo i due ospiti d’eccezione in occasione della prossima festa del Patrono, Sant’Elpidio Abate. Le loro esibizioni sono previste per il 3 e 4 settembre prossimi al campo sportivo Montevidoni.

L’amministrazione ha voluto fissare le due date per fermarne la disponibilità ed il resto del programma dei festeggiamenti sarà deciso a suo tempo. Per Gabbani si tratta dell’unica data regionale e sarà con ingresso a pagamento mentre per Anna Tatangelo l’ingresso sarà gratuito.



«Abbiamo voluto fissare le date per non perdere l’opportunità di avere i due artisti in città – dice il sindaco, Alessio Terrenzi – e abbiamo lavorato per il patrono così come stiamo lavorando per il May Day, per il Jazz Festival, il festival letterario Libri a 180 gradi, Enosophia e la Contesa del Secchio. Serve per fissare pilastri importanti della stagione estiva che altrimenti, con la fine dell’amministrazione ed i relativi tempi tecnici per il rinnovo, potrebbe essere penalizzata. Intendiamo andare avanti con gli eventi che abbiamo sempre organizzato anche per avere certezze sulla stagione estiva anche pensando alla programmazione degli operatori commerciali affinché possano avere delle sicurezze su cui ragionare».

