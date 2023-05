CIVITANOVA - Svelati alcuni dei nomi che animeranno l’estate civitanovese: Clementino, Daniele Silvestri, Francesco Gabbani e Al Bano. Ieri a Palazzo Sforza è stata annunciata una prima parte degli eventi dell’estate 2023 a Civitanova, promossi dall’Azienda dei Teatri di Civitanova in collaborazione con il Comune, e in particolare gli assessorati alla cultura e al turismo, alla presenza del presidente dell’Azienda dei Teatri Maria Luce Centioni, del sindaco Fabrizio Ciarapica, degli assessori Manola Gironacci e Claudio Morresi, dei rappresentanti delle due agenzie che collaborano all’organizzazione degli eventi, Eclissi Eventi e Futura Unisce.





Si comincia in piazza XX settembre con Clementino (2 giugno, ore 21.30, ingresso libero), in occasione dell’evento “Risuona la piazza”, per poi proseguire, ad agosto, con tre concerti inserti nell’ambito di un nuovo format lanciato dall’Azienda Teatri “FestivalVarco – La grande musica a due passi dal mare”, con Daniele Silvestri, Francesco Gabbani e Al Bano. «Oggi siamo qui per parlare di una parte del programma estivo», ha spiegato Maria Luce Centioni, che ha poi illustrato i vari eventi. Ad aprire le danze ci penserà Clementino, ospite a Civitanova venerdì 2 giugno. Prima del concerto, dalle 15 fino a dopo cena, ci sarà Lido in Gioco: verranno allestiti per l’occasione giochi, spettacoli e laboratori per il divertimento di grandi e piccoli. Ad aprire la performance di Clementino ci sarà Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di The Voice Kids.

FestivalVarco

FestivalVarco partirà martedì 1 agosto con Daniele Silvestri e il suo tour, Estate X. Non mancheranno sicuramente i brani di Disco X, ultimo lavoro di inediti in uscita il 9 giugno. Giovedì 3 agosto Civitanova accoglierà Francesco Gabbani con il nuovo spettacolo Ci vuole un fiore tour. La conclusione del festival è affidata sabato 5 agosto ad uno dei più amati e popolari cantautori italiani, Al Bano. Gli spettacoli di Silvestri e Gabbani sono organizzati con Eclissi Eventi, quelli di Clementino e Al Bano con Futura Unisce. L’ingresso per il concerto di Clementino è gratuito, i biglietti per Silvestri, Gabbani e Al Bano sono disponibili su TicketOne e Ciaotickets.

La collaborazione



«Tengo a sottolineare la collaborazione con l’Azienda dei Teatri – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Nei prossimi giorni presenteremo anche altri eventi, ma per ora partiamo con questi quattro grandi concerti. Si tratta di artisti che abbracciano i gusti di diverse fasce di età, per dare una risposta alle esigenze di ogni pubblico». «Civitanova è già bella di sua, un punto di riferimento per chi sceglie le Marche – ha detto l’assessore Gironacci – Tutti questi eventi saranno un’occasione per movimentare la nostra estate e far avvicinare alla nostra costa tanta gente del centro Italia».