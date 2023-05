ASCOLI - Sarà un’estate caratterizzata dalle star della musica. A dominare la scena saranno soprattutto due manifestazioni già molto amate in passato, “Ascoli Summer Festival”, attesa nella sua seconda edizione ad agosto e “Il Memorial Troiani 2023” che ha già visto esaurire tutti i biglietti di ingresso disponibili per la serata del 9 giugno. In entrambe le manifestazioni rimane da svelare ancora uno dei protagonisti.

Nel caso della kermesse che avrà luogo all’Arena Squarcia, oltre al mattatore della prima sera, quella dell’11 agosto, vale a dire il rapper Ernia, che approderà nel capoluogo con il suo tour “Tutti hanno paura” e oltre al personaggio che animerà la successiva data del 12 agosto, il cantautore genovese Bresh, che con il suo brano “Guasto d’amore” ha ottenuto la certificazione di disco d’oro, rimane scoperto il nome del protagonista della terza serata, il 13 agosto.

Le trattative

Per tentare di accontentare ogni tipo di pubblico, il sindaco Marco Fioravanti sta cercando con l’assessore Monia Vallesi di chiudere le trattative con Francesco Gabbani, che ha appena fatto uscire il suo nuovo singolo dal titolo “L’abitudine” e che dopo la messa in onda del suo recente show televisivo, “Ci vuole un fiore”, sta per varare il suo nuovo giro di concerti. Ma Gabbani non sarà l’unica star ad Ascoli. L’Arengo aveva anche rivelato l’intenzione di portare in piazza del Popolo il duo formato, eccezionalmente negli ultimi mesi, da Francesco Renga e Nek. Decisione ancora tenuta in piedi dal Comune.



Anche in merito al “Memorial”, appuntamento di solidarietà per sostenere la ricerca delle leucemie, il direttore artistico Dardust sta pensando di aggiungere ai nomi di Noemi e di Lazza, terzo classificato all’ultimo Sanremo con il brano “Cenere”, un altro mostro sacro delle sette note italiche.

Il nodo non è ancora stato sciolto, anche se da sempre l’obiettivo del musicista, autore e produttore ascolano è quello di portare a cantare dal vivo nel salotto cittadino il suo amico Lorenzo Jovanotti, con cui collabora da anni, grande ammiratore di Ascoli, città natale anche del suo alter ego Saturnino Celani. Se Gabbani e Jovanotti non sono ancora ufficiali, ma quasi certi, in questa bella stagione pop ascolana, lo sono invece gli altri due grandi eventi fissati nel resto del territorio, vale a dire il concerto che il duo “Coma Cose” porterà dal vivo a Monteprandone la sera del 10 giugno e lo show che vedrà sotto i riflettori un’altra strana coppia, quella da poco formata da Giorgio Panariello e Marco Masini, insieme il 27 luglio nella piazza di Offida.