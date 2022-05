Si scontrano durante la partita di calcio, paura per un ragazzo rimasto a terra: allertata l'eliambulanza

SANT'ELPIDIO A MARE - Un banale incidente di gioco ha fatto scattare l’allarme al campo sportivo Ciccalè di Cascinare dove era in corso una partita di calcio giovanile. Si è verificato uno scontro aereo fra due ragazzi che si stavano contendendo una palla alta e uno dei due ha colpito con violenza il capo, rimanendo all’apparenza stordito.

Quando si è ripreso sembrava non essere del tutto cosciente e, per sicurezza, i sanitari sul posto hanno preferito allertare l’eliambulanza di Marche Soccorso, che poi si è posata sullo stesso terreno di gioco trasferendo il ragazzo all’ospedale di Torrette per accertamenti. Non sarebbero comunque emersi problemi particolari.

