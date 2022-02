Cartellone speciale per i 150 anni del teatro Cicconi. E intanto la stagione di prosa riscuote l'interesse dei giovani

SANT’ELPIDIO A MARE - Sta procedendo con ottimi risultati la stagione teatrale di Sant’Elpidio a Mare, un cartellone speciale perché si celebrano, in questo 2022, i 150 anni del teatro Cicconi. Non è semplice portare avanti un programma durante una pandemia, tra il timore di chiusure o spostamenti dettati dai contagi e non è facile superare i timori che molte persone vivono nel frequentare spazi di aggregazione e socialità. Nonostante questo, le prime uscite sono state molto soddisfacenti.

L’Amministrazione comunale ha scelto una riduzione della capienza rispetto al 100% consentito dalle nuove normative, un segnale di prudenza e di premura verso il pubblico, così da garantire un distanziamento. Con l’affluenza prevista, sono andati sold out sia le prime due uscite del teatro ragazzi, sia l’esordio della stagione di prosa della scorsa settimana.

«Nonostante il Covid, le regole Green pass, la paura, anche comprensibile, abbiamo avuto oltre 70 abbonamenti e di questo siamo grati a chi ha dato fiducia alle nostre proposte – commenta l’assessore alla cultura Gioia Corvaro – Stanno riscuotendo apprezzamento sia gli appuntamenti di prosa che quelli dedicati ai più giovani. Il teatro è il luogo più sicuro. È generatore di emozioni, riflessioni, leggerezza e ora anche di necessaria normalità. Ringraziamo anche l’istituto Tarantelli, abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi che effettuano servizio di accoglienza all’ingresso, è un caso unico nelle Marche e ci auguriamo di poter essere apripista anche per gli altri Comuni in cui si trovano istituti alberghieri. Teniamo molto alla prossima serata, dedicata ai temi dell’ambiente e dell’emergenza climatica».

Il cartellone di prosa è partito con Finché social non ci separi, di e con Katia Follesa e Angelo Pisani. La prossima settimana, spostamento dall’8 all’11 febbraio per Ugo Dighero, protagonista insieme a Daniele Ronco di Un pianeta ci vuole… c’è nessuno? Uno dei nomi più attesi è Stefano Massini, che arriverà col suo Alfabeto delle emozioni il 25 febbraio. A seguire le sorelle Silvia e Ilaria Gattafoni l’11 marzo con Robin&Wagner. Il 27 marzo Marzo Paolini porta in scena Sani! Non mancano i fuori programma, come quello del 12 febbraio con Emiliano Luccisano e Tutta la vita di dietro.

