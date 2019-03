Tremendo frontale tra auto: feriti i due conducenti per uno c'è l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RUBBIANELLO – Tremendo scontro frontale tra due macchine sulla Valdaso tra Rubbianello e Montefiore all’Aso. Nel primo pomeriggio due vetture, una Fiat Doblò e un Ford Pick-up si sono scontrate, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, lungo la Valdaso. Vista l'entità dell'incidente è stato necessario richiedere l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata in un campo nei pressi del luogo dove è avvenuta la collisione. Dei due conducenti, entrambi di mezza età, uno ha avuto la peggio nell'urto: è stato stati necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto che lo hanno estratto dalle lamiere del Doblò. L'uomo alla guida versava in condizioni gravi ed è stato trasportato dall’eliambulanza al Torrette di Ancona. Meno grave il conducente del pik-up, accompagnato all'ospedale di san Benedetto del Tronto per accertamenti.