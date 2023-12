MONTEGRANARO Presepe vivente, passione mai sopita. La settima edizione della suggestiva interpretazione artistica della nascita di Gesù a Montegranaro è attesa per sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, con l’inaugurazione che si svolgerà alle 16 dell’Epifania alla presenza del governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, con il percorso artistico visitabile dalle 16.30 alle 20.00 dei due giorni di mostra. L’ingresso, gratuito ma con offerte liberali veicolate in beneficenza, è collocato a Porta Marina, adiacente piazza San Serafino, con lo sviluppo del percorso di un chilometro circa ad incunearsi per le vie del centro storico.

La presentazione

Tutto illustrato nella mattinata di ieri all’interno della Casa delle Associazioni, con il vertice del comitato Ente Presepe, volano dell’iniziativa, Mauro Lucentini che ha rimarcato «il ritorno di “Presepe Vivente...nel Cuore di Montegranaro” dopo quattro anni di stop, per un fermo segnato soprattutto dalla pandemia. Molti nostri concittadini saranno impegnati, come figuranti, ad interpretare gli antichi mestieri dell’epoca, accompagnando gli avventori sino alla Natalità, collocata al piano terra dell’ospedale vecchio». Rispetto al recente passato, Lucentini ha sottolineato il fatto che «sono cambiate alcune normative sull’impiego degli animali, questione affrontata e risolta insieme all’Ast. Un grazie, come sempre, a tutte le associazioni veregrensi che, senza risparmio alcuno, hanno accettato nuovamente la sfida dividendosi ruoli e compiti, a prescindere dalle finalità delle stesse o dallo schieramento politico».

La rievocazione in Vaticano

Cinquanta le scene previste, oltre cento i figuranti, per una rappresentazione contattata niente meno per prendere parte alla rievocazione che si terrà in Vaticano. Manifestazione patrocinata dal Comune di Montegranaro, presente alla conferenza con il sindaco Endrio Ubaldi e gli assessori Monia Marinozzi, Lucio Melchiorri, Gastone Gismondi e Giacomo Beverati. Vicina all’iniziativa anche la Camera dei Deputati, il Consiglio Regionale delle Marche, rappresentato nella circostanza dal consigliere Marco Marinangeli, Provincia di Fermo, Prefettura, Curia e Vescovato, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo ed Ast locale. L'assessore Marinozzi, nel ruolo di voce solista del gruppo “Non solo Gospel”, fornirà insieme agli amici del coro il contesto musicale di contorno al cuore della rappresentazione, la capanna della natività.