PORTO SANT'ELPIDIO - Sarà anche l’emergenza dell’estate, ma i carabinieri ci stanno mettendo le mani con risultati molto positivi. Nel mirino i furti di bici e scooter con una pioggia di denunce soprattutto sulla costa. Ma non solo. Fra le ultime operazioni quella messa a segno dai militari dell’Arma di Montegranaro che hanno denunciato un giovane romeno, 19 anni, per il reato di ricettazione. Era in sella a uno scooter risultato rubato lo scorso mese di giugno a un cittadino residente a Montegranaro. Il ciclomotore è stato recuperato e restituito al proprietario.



A Porto Sant’Elpidio, invece, i militari della stazione hanno denunciato un altro giovane di 19 anni, residente a Foligno, sempre per il reato di ricettazione. Il ragazzo è stato controllato a Fermo, in sella a una bici risultata rubata a Porto San Giorgio. Anche in questo caso la bicicletta è stata recuperata e restituita al proprietario. L’ultimo caso riguarda Monte Urano dove gli stessi militari dell’Arma della stazione locale hanno segnalato alla Procura un tunisino di 24 anni per ricettazione e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. I carabinieri hanno rinvenuto uno scooter Piaggio Beverly oggetto di furto, denunciato da un residente alla stazione dei carabinieri di San Benedetto la sera precedente. Il soggetto deferito è stato individuato immediatamente all’interno di un esercizio commerciale e riconosciuto, anche grazie all’analisi di videocamere di sorveglianza, come il conducente del mezzo a due ruote utilizzato per poter tornare a casa. Inoltre il tunisino risultava irregolare sul territorio nazionale ed è stato segnalato anche per la violazione della legge contro i clandestini, invitato a regolarizzare la sua posizione presso gli uffici della Questura di Fermo. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro penale e affidato in custodia giudiziale a una ditta autorizzata del luogo.

L'informazione



I carabinieri tornano a segnalare la necessità di informare sempre le forze dell’ordine in caso di eventuali illeciti, partecipando così attivamente alla sicurezza. In alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda i furti di bici, i proprietari segnalano il fatto sui social ma poi non sporgono la denuncia pensando che recuperare il mezzo rubato sia quasi impossibile. Ma solo con la denuncia in mano i carabinieri, o chi per loro, possono risalire al mezzo rubato e al suo proprietario come in questi tre casi.