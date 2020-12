Sfonda un portone e aggredisce i poliziotti: appena uscito di prigione rischia di tornarci subito

PORTO SANT'ELPIDIO - Uscito da poco di prigione rischia di rientrarci dopo una giornata di fuoco A.V. 40 anni residente in via Cinque Giornate a Porto Sant'Elpidio. Ieri dopo le 15.30 tra la Faleriense e S. Filippo ha scatenato l’inferno. Aggredito un commerciante in via Venezia dopo aver sfondato il portone di un palazzo in via Faleria. Fermato dagli agenti della volante è riuscito a divincolarsi e scappare fino ad aggredire poi tre poliziotti. In supporto anche i carabinieri l’ambulanza della Croce Verde.

