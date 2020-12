L'ex consigliere comunale: «Chi ha distrutto la mia auto?». Ma il sindaco è già dai carabinieri dopo lo schianto

ACQUASANTA - Brutta disavventura per Francesco Amici, ex consigliere comunale di Acquasanta e proprietario di Castel di Luco, che nella notte di Santo Stefano ha subito ingenti danni alla sua automobile.

Domenica mattina, Amici ha fatto l’amara scoperta: la sua vettura, probabilmente a causa dell’abbondante nevicata che si era abbattuta sul territorio per tutta la giornata di sabato, era stata centrata da un’altra automobile mentre era stata posteggiata ai lati della carreggiata stradale.

La denuncia

Era stato lo stesso Amici a denunciare il fatto su Facebook con un post con la foto della macchina danneggiata esprimendo tutta la sua amarezza per l’accaduto e per il comportamento del conducente del veicolo che dopo aver provocato i danni si era allontanato senza lasciare traccia. Non poteva immaginare chi fosse stato ad andare a sbattere e neppure che probabilmente nello stesso momento in cui Amici pubblicava il suo post, il responsabile si stava recando dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Perchè, ironia della sorte, ad andare a sbattere contro l’automobile posteggiata di Amici è stata la vettura del sindaco Sante Stangoni. Il mattino seguente, il primo cittadino è andato dai carabinieri raccontando quello che è accaduto e quindi è stato avvertito anche lo stesso Amici. Pertanto, subito dopo è stata formalizzata anche la denuncia dell’avvenuto incidente alle compagnie di assicurazione.

