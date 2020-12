Si perde nel bosco durante il coprifuoco: trovato nella tormenta e salvato. Poi arriva la multa Covid da 400 euro

FABRIANO - Si perde nella tormenta (e in pieno coprifuoco) nei boschi: 35enne romeno costretto a chiamare i soccorsi, trovato e salvato dai vigili del fuoco. Ma poi anche multato di 400 euro per le disposizioni Covid.

A mezzanotte circai vigili del fuoco di Fabriano ed Arcevia sono intervenuti in località Valleremita nel comune di Fabriano, in collaborazione con il Soccorso Alpino, i Carabinieri ed il 118 per la ricerca di una persona che si era persa a causa delle avverse condizioni meteo. I soccorritori dopo essersi addentrati all'interno del bosco, sono riusciti a trovarlo in discrete condizioni fisiche. É stato accompagnandolo al più vicino Pronto Soccorso per le cure del caso. L'uomo, portato in ospedale per un principio di ipotermia, non ha fornito plausibili spiegazioni circa la sua presenza in città ed è dunque stato multato per 400 euro per violazione delle diposizioni anti-Covid riguardanti gli spostamenti tra regioni e il coprifuoco notturno.

