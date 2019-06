Santini miracolosi a 50 euro: anziano smaschera i truffatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Con l’arrivo della bella stagione insieme ai tanti turisti, sbarcano sulla costa personaggi in cerca di facili guadagni che se ne inventano di tutti i colori. L’ultima perla di un tentativo di truffa arriva da Porto Sant’Elpidio dove un anziano di 78 anni è stato avvicinato da due persone, a quanto pare nomadi, che gli hanno chiesto se voleva acquistare un santino miracoloso a 50 euro.L’immagine sacra, secondo i due lestofanti, aveva anche capacità di curare le malattie. L’anziano, per fortuna, ha intuito il raggiro e ha subito telefonato al figlio che i pochi minuti è arrivato su posto con i due truffatori che hanno avuto il tempo di farperdere le tracce. A Porto San Giorgio invece, c’è chi telefona spacciandosi per addetti della San Giorgio Energie». Per Iezzi ad della partecipata si tratta di un «Fatto grave, pronti a tutelare i nostri clienti».