«Rivuoi il telefonino? â€‹Paga». Arrestato il rapinatore seriale

di Nicola Baldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Blitz dei carabinieri che hanno arrestato un rapinatore seriale il quale, dopo depredato le sue vittime, le contattava per chiedere soldi in cambio del bottino. Nel mondo della criminalità si chiama “cavallo di ritorno”. Una serie di piccoli colpi che sono costati l’arresto a un uomo di 45 anni residente a Porto Sant’Elpidio e già conosciuto dalle forze dell’ordine. Le indagini, condotte dai militari dell’Arma, hanno preso il via dopo una rapina messa segno ai danni di una donna di Porto Sant’Elpidio, nei pressi del parcheggio del supermercato “Sì con te”.