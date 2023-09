Porto Sant'Elpidio, malore sotto gli occhi dei passanti durante il Triathlon: muore un 80enne che andava a fare colazione

PORTO SANT'ELPIDIO - Colto da malore mentre camminava, un ottantenne è morto questa mattina (17 settembre) alle 8.30 sul lungomare di Porto Sant’Elpidio, in via Trieste. L’anziano stava recandosi al bar per la colazione. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio con il personale medico infermieristico del 118. L’uomo purtroppo non ce l’ha fatta.

La manifestazione

Sul lungomare, in quel frangente, si stava svolgendo la gara di ciclismo del Triathlon, evento di caratura nazionale, che ha richiamato oltre duemila persone in città tra atleti e accompagnatori. Il dramma si è consumato dinanzi agli occhi di passanti e addetti alla manifestazione che erano all'opera in quella zona.