PORTO SANT'ELPIDIO - C oppia di ladri nella notte fa filotto sul lungomare, i due sono entrati almeno in due stabilimenti balneari in via Trieste: Settemari e Moby Dick, per tutti e due gli chalet-ristoranti non era la prima volta, ai Settemari addirittura tra furti tentati e riusciti è il terzo colpo nelle ultime tre settimane.

Le telecamere hanno ripreso due uomini, giovani, con le scarpe da tennis, felpa e cappuccio. In entrambi gli stabilimenti sono passati da dietro, hanno scardinato la serratura e hanno rubato quello che hanno trovato, roba da mangiare: pesce, alcolici, vino e fiori di zucca in pastella. L’effrazione ai Settemari è avvenuta alle cinque di mattina, si vedono dalle telecamere interne i due che si aggirano nel locale guardinghi, hanno scardinato le serrature e danneggiato gli infissi.