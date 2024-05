​​​FALERONE Trova due sconosciuti nella proprietà di una parente e gli punta la pistola contro. Finisce con tre denunciati, un pensionato di 68 anni a cui viene scoperto un arsenale tra casa ed auto, e due soggetti con delle dosi di eroina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. È l’esito di un intervento dei carabinieri di Falerone e Monte San Pietrangeli.

La chiamata

A chiamarli proprio il pensionato, residente a Torre San Patrizio, dopo essersi accorto che due individui si trovavano nelle pertinenze della casa in ristrutturazione della cognata a Falerone. Convinto di sventare un furto, l’uomo ha affrontato i due, un 31enne disoccupato napoletano ed un 34enne tunisino anche lui residente a Napoli. Dopo averli minacciati con un’arma da fuoco, ha subito chiamato il 112 e mobilitato le pattuglie dell’Arma. Quando i militari sono arrivati, lo hanno calmato e disarmato. Il pensionato, secondo la versione delle forze dell’ordine, continuava ad agitarsi e puntare l’arma contro i due.

La sua pistola calibro 9 era regolarmente detenuta, era senza caricatore, che è stato trovato in terra, con sette cartucce all’interno. Nell’auto, il 68enne aveva anche un secondo caricatore, una mazza da baseball, un’ascia, un machete dalla lama di 42 centimetri. Addosso ai due trentenni, invece, c’erano alcune dosi di eroina. Tutto, sia le armi che la droga, è stato posto sotto sequestro dalle pattuglie.

Giunti a casa del pensionato, i carabinieri hanno trovato altre armi, regolarmente detenute, che a livello cautelativo hanno ritirato. C’erano due fucili, una carabina e la licenza di porto d’armi ad uso sportivo. Per tutti e tre è scattata la denuncia: per minaccia aggravata e porto abusivo di armi ai danni del residente a Torre San Patrizio e per detenzione a fini di spaccio nei confronti dei due trovati nei dintorni dell’abitazione. Dal comando provinciale di Fermo si ricorda che solo le forze dell’ordine sono legalmente autorizzate a garantire la sicurezza.