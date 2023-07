PORTO SANT'ELPIDIO - Semina il caos con il monopattino in pieno centro di venerdì sera. Bloccato sulla statale dalla polizia municipale un giovane magrebino dopo un inseguimento da film tra piazza Garibaldi e la strada statale Adriatica. Il giovane è stato fermato al semaforo di fronte il bar Aragno mentre tentava la fuga, dopo aver fatto cadere una donna in via Cesare Battisti. L’incidente si era verificato intorno alle dieci di sera.

Via Battisti è la via del divertimento, specialmente nel fine settimana fa sempre il pienone di giovani intenti a divertirsi nei localini che animano la movida nelle serate estive. Ma l’allegria venerdì sera, per un paio d’ore, ha lasciato il posto all’allerta per lo sfrecciare tra la folla del il giovane sul monopattino elettrico, che procedeva a velocità sostenuta. Qualcuno dei passati è riuscito a spostarsi ed evitare l’impatto ma una donna non ce l’ha fatta a evitare, è caduta e si è fatta male. A questo punto il titolare di un negozio, che ha assistito alla scena, ha allertato la Polizia municipale. I commercianti in questi casi sono essi stessi vittime, si tratta di tutelare i clienti e l’attività nel caso loro. Così è scattata la segnalazione, l’ennesima dicono dalle forze dell’ordine.



Subito sono arrivati gli agenti della Polizia locale, che ha la sede in Piazza della Repubblica, al confine con la piazzetta di via Battisti. A supporto della municipale c’erano due pattuglie della Polizia di Stato. Il giovane sul monopattino era su di giri, dovrà pagare una multa. Il monopattino non è stato sequestrato. Non è stato un caso isolato quello di venerdì, le scorribande sono all’ordine del giorno e della notte e fa discutere l’impiego dei monopattini elettrici in spregio alle norme del codice della strada

. Non è rado imbattersi in giovanissimi che utilizzano questi mezzi per fare gli slalom tra i passanti, procedono contromano o a bordo strada, rischiando di essere investiti dalle auto. Chi guida un monopattino deve rispettare le regole del codice della strada, sono previste multe anche salate e si annuncia la stretta sui monopattini. In caso di accertamento di violazioni al codice della strada scattano le sanzioni da 42 a 173 euro, si può arrivare al sequestro del mezzo. Il monopattino è la moda del momento ma può diventare un problema. Lo scorrazzare selvaggio non è consentito e per questo l’amministrazione annuncia la stretta dei controlli sulle vie della movida.