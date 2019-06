Incendio nello studio della commercialista Salvati i documenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Va a fuoco un appartamento al secondo piano al quartiere di Marina Picena nella zona di Villa Baruchello di Porto Sant’Elpidio. Panico in via Emilia ieri per il fumo che si vedeva provenire da un locale di circa sessanta metri quadrati. Un appartamento che una consulente del lavoro ha adibito a ufficio con un angolo cottura e una camera. Disperata la professionista, nel raccontare l’accaduto agli agenti della Polizia. Era preoccupatissima fino alle lacrime per la contabilità che temeva potesse essere rimasta danneggiata dalle fiamme. In breve i documenti sono stati messi in salvo da pompieri e poliziotti che hanno fatto più volte su e giù con plichi di documenti integri. L’incendio è accidentale, all’origine c’è la stampante che si è surriscaldata ed è andata in tilt.