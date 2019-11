Borsa rubata con il proprietario ancora in auto: coppia inseguita, individuata e denunciata

PORTO SANT'ELPIDIO - Individuata e denunciata una ladra di borse a Porto Sant’Elpidio. Era quasi l’ora di pranzo del 14 novembre scorso, quando un uomo accompagna la moglie all’ufficio postale elpidiense per pagare delle bollette. Lui la aspetta in auto, dinanzi alla succursale, e la donna esce sola con i soldi necessari all’operazione, lasciando la borsa sul sedile del passeggero. Improvvisamente, dal marciapiede, sopraggiunge una sconosciuta: vede la borsa dal finestrino, apre repentinamente la porta dell’auto, non curandosi minimamente dell’uomo all’interno, prende la borsa e scappa a piedi.

L’uomo, senza perdersi d’animo, la vede, urla, la rincorre, la osserva salire su di un’auto poco distante dove ad attenderla c’era un complice con il motore acceso. Fa in tempo a raggiungerla, riesce a impedire che richiuda la portiera per fuggire e si riprende la borsa della moglie. Non manca niente: la ladra non ha fatto in tempo neppure ad aprirla. I due malviventi fuggono precipitosamente.

L’uomo però si rivolge subito alla questura fornendo quelle indicazioni necessarie affinché i poliziotti possano capire la dinamica dei fatti, mettendosi alla ricerca degli autori. Gli immediati accertamenti hanno permesso l’individuazione degli autori dell’episodio criminoso.

