Cellulari, orologi, carte di credito e una fede nuziale: preso il topo d'ombrelloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Topo di ombrelloni ruba anche la fede nuziale ad una coppia di turisti . Nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Numana, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, in seguito alla denuncia di un furto sporta nella mattinata di ieri da una coppia di turisti che si è vista sparire la propria borsa mentre faceva il bagno a Marcelli di Numana, hanno denunciato per furto aggravato e Ricettazione , un uomo 47enne, divorziato, pluripregiudicato di Foligno, individuato quale autore del furto, grazie alle immediate indagini poste in essere dai militari.Rintracciato nella stessa serata nei pressi della piazza Miramare, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di vari oggetti occultati in uno zaino di cui lo stesso non sapeva giustificarne la provenienza. Ossia un orologio “Tag Heuer” modello “Carrera”, un orologio marca “Sector”, 5 telefonini cellulari, una fede nuziale, la somma di Euro 400 in contanti oltre ad un bancomat e due carte di credito prepagate. La coppia derubata h riconosciuto la fede nuziale e due telefoni riconosciuti dai denuncianti.