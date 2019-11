Ascoli, tenta lo scippo e scaraventa a terra una donna: incastrato dalla videosorveglianza

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip a carico di un ventenne del posto, per tentata rapina. Per la Procura il 29 ottobre il giovane in pieno centro ad Ascoli aveva tentato di strappare la borsa ad una signora di 68 anni, ascolana, la quale si era opposta con tutte le sue forze venendo però trascinata a terra tanto da procurarsi un trauma cranico e ferite alle gambe.

I carabinieri intervenuti sul posto raccolsero le testimonianze della vittima e di altri testimoni, oltre ad acquisire le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti in zona che immortalavano lo scippo. Il ventenne è stato quindi rintracciato nel pomeriggio di ieri e arrestato per tentata rapina e lesioni personali.

