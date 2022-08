PORTO SANT’ELPIDIO - Frecce Tricolori sul lungomare centro sabato 20 agosto, irrinunciabile appuntamento alle 16 con l’anteprima delle prove generali venerdì 19, stesso orario. Sorvoli, passaggio della bandiera, lancio di paracadutisti, esibizioni acrobatiche.

Tutti col naso all’insù per assistere al grande spettacolo. L’evento è stato presentato ieri. «Anzitutto un ricordo – dice il sindaco Nazareno Franchellucci –: nel marzo 2021, quando tutto pensavamo fuorché organizzare eventi in piena ondata pandemica, cominciai a relazionarmi con l’Aeroclub di Ascoli-Fermo per raggiungere l’obiettivo di avere le Frecce quest’anno, che per noi è importantissimo perché festeggiamo i 70 anni di Porto Sant’Elpidio. C’è stato un gran lavoro per ottenere il risultato». Appassionati di ogni ordine e grado potranno assistere gratuitamente allo spettacolo, il vasto spazio dell’Orfeo Serafini è il miglior punto di osservazione. «Avevo un grande sogno da sempre - conclude il sindaco - : portare per la prima volta questo spettacolo, sono felice di poter dire che ci siamo riusciti».

La mobilitazione

L’associazione Aeroclub Picenum è l’organo deputato a intrattenere rapporti con l’Aeronautica per le esibizioni della pattuglia acrobatica. Il segretario Luigi Marangoni parla dell’organizzazione molto complessa: «C’è tanta attesa per questa manifestazione insostituibile» afferma e si emoziona nel ricordare Cesare Rossi, che 20 fa avviò un percorso che continua a regalare tante emozioni. Alla presentazione c’era il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, mentre l’assessore ai Grandi Eventi Patrizia Canzonetta fa sapere di essere onorata di festeggiare i 70 anni di Porto Sant’Elpidio con le Frecce Tricolori.