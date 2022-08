FERMO - Parte oggi il weekend più caldo dell’anno. Un weekend lungo, con Ferragosto che cade di lunedì, e una marea di eventi per tutti i gusti. Quelli che non sono partiti per le ferie e i turisti che hanno preferito il Fermano per trascorrere le vacanze avranno solo l’imbarazzo della scelta.

Le manifestazioni che hanno costellato l’estate della ripartenza adesso toccano il picco. Le sagre, tornate in pompa magna, la faranno ancora da padrone. Ma non saranno da sole nel fine settimana lungo che dà inizio alla seconda parte della stagione e l’accompagna verso la fine. Il bel tempo continuerà a farci compagnia. Il caldo, protagonista indiscusso dell’estate, a sentire le previsioni, si attenuerà un po’. Per tornare alla carica a Ferragosto.



Il calendario

Gli eventi, si diceva. A Petritoli, fino a domani prosegue la Sagra della sporbatura, arrivata alla 17esima edizione. A Rubbianello di Monterubbiano spazio alla tradizione con la 28esima Sagra delle tagliatelle fritte. Taglia il traguardo delle 56 edizioni la Sagra nazionale delle cozze di Pedaso, tra le più longeve delle Marche, in programma da oggi al 16 agosto.



Il compleanno

Spegne 54 candeline la Sagra della bistecca e dello spiedino di castrato di Monte Rinaldo che si terrà domani e domenica. Oltre ai prelibati piatti da gustare, di mattina e di pomeriggio, sarà possibile visitare l’area archeologica “La Cuma”. Festa anche a Francavilla d’Ete per il patrono San Rocco. Da domani al 19 agosto è in programma la 16esima Sagra del maialino e delle patate al forno. Da domenica a martedì a Porto San Giorgio torna la Festa del mare. Non solo sagre, però. Tra gli eventi musicali in calendario in questi giorni c’è il finale, stasera alle 21.30, del Bambù Festival al parco “Langer” di Monte Urano con il chitarrista Tommy Emmanuel. Domani, alle 21.30 in piazza San Lorenzo a Lapedona, ultimo appuntamento del festival Musica in collina. Sul palco, la soprano Roberta Fanari, il tenore Carlo Enrico Confalonieri e il baritono Leonardo Cremona, accompagnati al pianoforte da Alexandra Tchernakova.

Grottazzolina saluta Ferragosto con l’alba musicale a castello Azzolino, con il quartetto d’archi Ta néa. L’inizio è previsto alle 5.30. Ferragosto è anche tempo di rievocazioni storiche. Sant’Elpidio a Mare si tuffa nel Medioevo con la 70esima Contesa del Secchio. La sfida tra le quattro contrade si terrà domenica. Servigliano si immerge nel 1400 con il 54esimo Torneo cavalleresco di Castel Clementino, da oggi al 21 agosto, giorno in cui la Giostra dell’anello decreterà il rione vincitore.

La tradizione

Rush finale a Fermo per la 41esima Cavalcata dell’Assunta. Castello ha vinto la gara del Tiro per l’astore. La sfida tra gli arcieri delle contrade s’è tenuta mercoledì sera al Girfalco. Secondo posto per Capodarco, terzo per Fiorenza. Con cinque vittorie, i gialloblù raggiungono San Martino in cima all’albo d’oro. Domani sera alle 21.30 in piazza del Popolo appuntamento con la Tratta dei barberi, l’abbinamento a sorteggio di cavalli e contrade. All della scuderia Massimo Milani di Siena, Audace da Clodia della scuderia Muzzi Galoppo di Siena, Bontour della scuderia Mereu Simone di Rapolano, Cerru de Aighenta della scuderia Citti di Sutri, Condor Nero di Vanessa Bracaloni (Siena), Spartaco da Clodia e Sultano da Clodia della scuderia Topalli di Fucecchio, Tempesta da Clodia e Uan King della scuderia Sampieri di Siena e Zamura di Loriana Chinoli (Siena) i dieci mezzosangue che parteciperanno al Palio di Ferragosto.