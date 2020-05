Giovani creativi, sul web i voucher del sole per la prenotazione di ombrelloni e lettini

PORTO SANT’ELPIDIO - Il cliente si assicura il posto in spiaggia con ombrellone e lettino e il settore balneare ha uno strumento ulteriore per pianificare la stagione. E’ questo l’obiettivo dei Sun Bond, prodotto lanciato da Ombrellove, start up attiva dal 2017 per la prenotazione online degli stabilimenti balneari (un po’ come il booking per gli hotel).



L’impresa ha deciso di mettere a disposizione dei gestori degli stabilimenti la propria piattaforma del nuovo prodotto. «La nostra start up renderà disponibile il suo sistema di booking online per l’intera stagione, in forma gratuita per quest’anno, a qualsiasi stabilimento ne faccia richiesta» spiega il cofondatore di Ombrellove, Lorenzo Cisbani, di Porto Sant’Elpidio (insieme a lui l’altro elpidiense Riccardo Marchionni) commentando l’iniziativa. Sono i voucher del sole per godersi la tintarella.



Sono voucher che, illustra Cisbani, «sono acquistabili oggi e fruibili all’apertura dello stabilimento balneare che includono uno sconto o un servizio extra». Il funzionamento operativo e concreto è presto detto. Lo stabilimento innanzitutto: per iscriversi può farlo autonomamente sul nuovo portale sun-bond.it oppure contattando a mezzo WhatsApp (379 1031542) il portale Ombrellove. E i clienti? Sempre sullo stesso portale potranno pagare in sicurezza con Paypal o carta di credito e, se il proprio stabilimento preferito non fosse presente, potranno segnalarlo tramite email a Ombrellove (info@ombrellove.it) che proporrà il servizio al gestore della spiaggia. © RIPRODUZIONE RISERVATA