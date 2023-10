Porto Sant'Elpidio, celebrata la giornata mondiale contro l'incenerimento dei rifiuti. Tante le iniziative promosse

PORTO SANT'ELPIDIO La Giornata Mondiale Contro l’Incenerimento dei rifiuti è una celebrazione annuale che si tiene il 14 ottobre di ogni anno. La gestione dei rifiuti si è trasformata in un tema di importanza vitale per la salute del nostro pianeta. Ogni anno, il 14 ottobre, viene celebrata la Giornata mondiale contro l’incenerimento dei rifiuti, un’iniziativa promossa da Gaia, l’Alleanza globale per le alternative all’incenerimento. Questo evento ci invita a riflettere sull’urgente necessità di adottare la strategia del Rifiuti Zero, che si basa sulla prevenzione, la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il compostaggio, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e tutelare la salute dei cittadini.

La raccolta

I Ministri Volontari di Scientology hanno messo in atto un intervento di riqualificazione nella città di Porto Sant’Elpidio.

I volontari hanno raccolto più di una decina di sacchi con i rifiuti che sono stati abbandonati tra le piante e gli arbusti della pineta, un polmone verde vicino al mare. Sono state raccolte cartacce, plastica, lattine, bottiglie di vetro e molto altro. Diverse le segnalazioni ricevute dai residenti della zona, che hanno voluto ringraziare i volontari per la loro iniziativa ma anche segnalare alcune zone con maggiori problematiche legate ai rifiuti abbandonati.