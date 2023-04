Il furgone si ribalta sull'A14 a Porto Sant'Elpidio: era carico di auto rubate e smontate. I pezzi erano diretti in Marocco

PORTO SANT'ELPIDIO - Quello che sembrava un "normale" incidente sul "tratto maledetto" dell'autostrada A14 si trasforma rapidamente in un'indagine sui furti d'auto e la denuncia di due persone con l'accusa di ricettazione.

Il fatto risae allo scorso 17 marzo quando il conducente di un autocarro perdeva il controllo del mezzo finendo per riblatarsi sull'autostrada A14 nel comune di Porto Sant’Elpidio. Parte del carico dell'Iveco Dayli, masserizie dirette a persone residenti in Marocco, si era disperso sulla carreggiata. I poliziotti accorsi sul posto si sono accorti che il carico trasportato era circa il doppio di quello consentito ed hanno intravisto alcuni pezzi di autovetture, decidendo di approfondire il controllo del mezzo. Dove hanno trovato un vero e proprio "tesoro" composto da 77 parti di veicoli (lamierati completi, cruscotti, piantoni sterzo, airbag, motori, cambi, fanali, avantreni) associati ad una Vw Golf, una Vw Tiguan, una Toyota Rav4 ed una Kia Sportage rubate qualche giorno prima in Puglia.

Il carico veniva sottoposto a sequestro penale ed il conducente ed il proprietario dell’autocarro venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto delle autovetture.